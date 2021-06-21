В Татарстане водитель ВАЗа намеренно сбил школьника

В Татарстане водитель автомобиля ВАЗ-2105 умышленно сбил школьника на дороге, сообщает РЕН ТВ.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что машина едет по улице, в то время как по обочине идет молодой человек. Через несколько метров водитель резко останавливает автомобиль, затем включает задний ход и едет в обратную сторону, к пешеходу. В результате, машина наехала на школьника, а затем скрылась с места происшествия.

На данный момент о состоянии школьника ничего не известно.

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