Авиакомпании смогут выполнять полеты в Турцию из 32 российских городов

Выполнять полеты между Россией и Турцией, которые возобновятся с 22 июня, можно будет из 32 городов, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

В министерстве заявили, что при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей авиакомпании смогут возобновить полеты в турецкие города из Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Астрахани, Брянска, Кемерово, Владивостока, Грозного, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Иркутска, Самары, Казани, Красноярска, Магнитогорска, Махачкалы, Минвод, Нижнекамска, Новосибирска, Уфы, Омска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульяновска, Калининграда, Хабаровска и Челябинска.

18 июня заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено 22 июня.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей возобновить авиасообщение.

12 апреля российский оперштаб принял решение о приостановке авиационного сообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.