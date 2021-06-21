Мурашко: прирост по заболеваемости COVID наблюдается примерно в 65 регионах РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прирост случаев коронавирусной инфекции зарегистрирован в 65 регионах страны. Об этом он сказал в ходе на совещания с регионами в медицинском центре имени Бурденко, передает РИА «Новости».

По его словам, на начальном этапе было порядка 30 регионов.

Он также добавил, что в настоящее время около 465 тыс. пациентов с коронавирусом по всей стране находятся на лечении или под наблюдением медиков.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено 5 334 204 случая коронавируса. С начала пандемии жертвами инфекции стал 129 801 человек, вылечились 4 878 333 пациента.

Ранее Мурашко рассказал, что изначально по миру распространялся один вид коронавируса, но из-за произошедших мутаций к настоящему моменту появились множество более агрессивных вариаций. Он напомнил, что многие вирусы мутируют, это произошло и с коронавирусом.