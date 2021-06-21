Москвичей предупредили о рекордной жаре

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве 21 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, воздух прогреется до +33C°. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Максимальная температура воздуха [в Москве] — +31C° — +33C°, в Подмосковье — +29C° — +34C°. Сегодня возможен и новый рекорд, потому что для 21 июня максимальная температура, +31,1C°, была в 1956 году», — отметил он.

По словам синоптика, ветер будет южный, слабый — 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В Гидрометцентре объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с очень высокой температурой. Период действия предупреждения — до 23.00 22 июня.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, рекорд температуры скорее всего будет обновлен в Москве 22 июня.

«Вероятность рекордных значений большая.. 22 июня рекорд +31,8C° был установлен в революционном 1917 году. 23 июня — +33, 6C° в 1948 году», — сказал он.

Также Вильфанд добавил, что температура в столице 20 июня поднялась до +31C° в воскресенье, не дотянув до рекорда 1956 года 0,1C°.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в России ожидаются новые температурные рекорды.