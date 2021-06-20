В России за сутки выявили 17 611 случаев коронавируса, общее число достигло 5 316 826. Об этом сообщает оперштаб.

17,1% заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев подтвердились в Москве — 8 305. Далее следуют Подмосковье (1 638), Санкт-Петербург (1 019) и Нижегородская область (249).

За сутки также скончались 450 пациентов, выздоровели 8 629. С начала эпидемии в России умер 129 361 человек, вылечился 4 869 972.

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян активнее принимать участие в вакцинации от коронавируса. Он отметил, что несмотря на наличие уже четырех вакцин, в России продолжается разработка новых препаратов от коронавируса. Кроме того, для улучшения ситуации со здоровьем населения страны, по мнению Путина, необходимо расширять программы диспансеризации.