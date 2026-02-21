В Ленобласти ребенок спас мать, которую отчим заподозрил в неверности и угрожал сжечь

Житель Ленобласти облил бензином и угрожал сжечь жену и 13-летнего пасынка, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 21 февраля в поселке Романовка. О действиях мужчины в полицию сообщил подросток. Когда полицейские прибыли в поселок, отчим мальчика уже скрылся. Ребенок и его 38-летняя мать не пострадали.

В посте говорится, что полицейским удалось оперативно задержать мужчину. Тот утверждает, что не хотел никого поджигать, а угрозами хотел напугать жену. Мужчина заподозрил ее в неверности.

Той же ночью в селе Тубинск Краснотуранского района 42-летняя местная жительница подожгла частный дом, в котором распивал спиртное ее муж. Женщина была недовольна чрезмерным употреблением алкоголя и устроила ссору. После конфликта она ушла, но вернулась с канистрой бензина, облила помещение и подожгла. Четверым мужчинам, включая ее мужа, удалось спастись. Еще трое из-за сильного опьянения не смогли выбраться.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.