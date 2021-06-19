Власти Москвы призвали прививаться независимо от уровня антител
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что горожанам нужно прививаться от коронавируса даже при наличии антител. Об этом сообщает ТАСС.
«Начнем с того, что в перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. <…> В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растет заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител», — сказала она.
По словам вице-мэра, человек с антителами ничего не потеряет при вакцинации, а только усилит защиту.
Ранее сообщалось, что Москва обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19. Так, за прошедшие сутки в столице выявлено 9120 случаев COVID-19.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о необходимости ревакцинации от коронавируса.