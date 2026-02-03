Размер шрифта
Холли Берри предупредила Синтию Эриво о последствиях получения «Оскара»

Актриса Берри заявила, что получение «Оскара» не изменило ее жизнь
Jack Taylor/Reuters

Американская актриса Холли Берри призналась, что предупредила Синтию Эриво о последствиях получения премии «Оскар». Об этом она поговорила в беседе с The Cut.

Холли Берри остается единственной темнокожей женщиной, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль. По словам актрисы, она попросила Эриво в случае получения награды не придавать ей слишком большого значения, потому что «Оскар» не изменил ее карьеру так сильно, как она ожидала.

«Ты, черт возьми, заслуживаешь его, но я не уверена, что он изменит твою жизнь. Не ради него ты работаешь, да?» — сказала Берри коллеге.

59-летняя актриса объяснила, что ожидала множества предложений после награды за фильм «Бал монстров» в 2002 году.

«Этот «Оскар» не изменил ход моей карьеры. После того, как я получила его, думала, у моей входной двери появится набитый сценариями грузовик. И я безумно гордилась победой, но на следующее утро все еще была черной. Режиссеры все еще говорили: «Если мы возьмем на эту роль темнокожую женщину, что это значит для всей истории? Должен ли я взять на другую роль темнокожего мужчину? Тогда это будет фильм для цветных. Фильмы с участием цветных не продаются за рубежом», — делится Берри.

Эриво дважды номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль: за роль аболиционистки Гарриет Табмен в фильме «Гарриет» (2019) и за роль зеленокожей ведьмы Эльфабы в мюзикле «Злая» (2024).

Ранее Синтия Эриво дебютировала в роли Иисуса Христа.
 
