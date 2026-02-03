Размер шрифта
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ

ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. Лусиано Гонду и Данил Круговой забили за ЦСКА в первом тайме. Во втором тайме счет сравняли игроки «Краснодара» Мозес Кобнан и Эльдар Гусейнов. В серии пенальти ЦСКА одержал верх со счетом 5:4. На 38-й минуте был удален футболист «Краснодара» Жубал. Мойзес был удален с поля в составе ЦСКА через 13 минут после перерыва. Футболист «Краснодара» Степан Садчиков был удален на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ.
 
