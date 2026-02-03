В файлах Эпштейна нашли план по обелению Вуди Аллена от педофильского скандала

Телеведущий Джон Стюарт рассказал, что фигурирует в материалах дела Джеффри Эпштейна. Об этом он сообщил в своей передаче «Ежедневное шоу» на канале Comedy Central.

Он показал сообщение от 29 августа 2015 года, которое скандальный финансист отправил продюсеру Барри Джозефсону. Эпштейн, вероятно, придумывал план по обелению режиссера Вуди Аллена после педофильского скандала.

Эпштейн написал, что предложил Аллену «сделать эксклюзивный новый стендап» для AppleTV или Amazon.

В ответ Джозефсон заявил, что «кто-нибудь вроде Джона Стюарта мог бы вести биографическую часть» фильма.

«Я оскорблен. Кто-то вроде Джона Стюарта? Или Джон Стюарт? Это предложение или меня приглашают на пробы?» — пошутил Стюарт.

Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Трампа. Публикация «файлов Эпштейна» — одно из его предвыборных обещаний. В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: его не стало в камере тюрьмы Манхэттена.

В 1993 году Миа Фэрроу, экс-супруга Аллена, публично обвинила его в растлении малолетних, однако доказательств своих обвинений не представила. 1 февраля 2014 приемная дочь режиссера Дилан также заявила о сексуальных домогательствах в детстве со стороны Аллена, он назвал обвинения ложными.

Фото с Вуди Алленом было опубликовано в рамках обнародования файлов Джеффри Эпштейна в конце 2025 года.

Ранее стало известно, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом.