Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Власти Польши нечаянно поженили тысячи разведенных пар без их ведома

Politico: отмена судебной реформы в Польше аннулировала тысячи разводов
etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

В рамках отмены судебной реформы в Польше массово аннулируют решения назначенных при предыдущем правительстве судей, в том числе о разводах. В результате, как пишет Politico, многие жители страны без их ведома вновь оказались женатыми: уже выявлено несколько таких случаев, но их могут насчитываться тысячи.

Правительство Дональда Туска пока никак не комментировало ситуацию, в которой граждане оказались из-за его действий по отмене результатов судебной реформы, проведенной прежними властями Польши. Местные СМИ приводят в пример историю пары из города Гижицко, которая явилась в суд на слушание по разделу имущества и узнала, что даже не разведена.

Точных данных о количестве таких пар у властей нет, поскольку в рамках отмены реформы они аннулировали сразу все решения, принятые конкретными судьями. По статистике в Польше разводятся около 57 тысяч супругов ежегодно. Из этих данных Politico делает вывод, что речь может идти о тысячах людей. Более того, аналогичная проблема может возникнуть и по другим поводам — например, при отмене судебных решений по имущественным делам.

Скоро поляков ждет еще одно изменение в брачной сфере: министерство цифровизации страны объявило, что собирается убрать из свидетельств о регистрации брака упоминания о мужьях и женах, вместо этого в документе будут фигурировать супруги номер один и номер два.

Ранее собравшаяся в ЗАГС расписываться с женихом россиянка узнала, что уже замужем — причем за африканцем, который благодаря ей получил разрешение жить в России.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!