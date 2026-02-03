Власти Польши нечаянно поженили тысячи разведенных пар без их ведома

В рамках отмены судебной реформы в Польше массово аннулируют решения назначенных при предыдущем правительстве судей, в том числе о разводах. В результате, как пишет Politico, многие жители страны без их ведома вновь оказались женатыми: уже выявлено несколько таких случаев, но их могут насчитываться тысячи.

Правительство Дональда Туска пока никак не комментировало ситуацию, в которой граждане оказались из-за его действий по отмене результатов судебной реформы, проведенной прежними властями Польши. Местные СМИ приводят в пример историю пары из города Гижицко, которая явилась в суд на слушание по разделу имущества и узнала, что даже не разведена.

Точных данных о количестве таких пар у властей нет, поскольку в рамках отмены реформы они аннулировали сразу все решения, принятые конкретными судьями. По статистике в Польше разводятся около 57 тысяч супругов ежегодно. Из этих данных Politico делает вывод, что речь может идти о тысячах людей. Более того, аналогичная проблема может возникнуть и по другим поводам — например, при отмене судебных решений по имущественным делам.

Скоро поляков ждет еще одно изменение в брачной сфере: министерство цифровизации страны объявило, что собирается убрать из свидетельств о регистрации брака упоминания о мужьях и женах, вместо этого в документе будут фигурировать супруги номер один и номер два.

