Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Ученый рассказал, как увидеть первую в 2026 году комету

ПНИПУ: первая комета 2026 года пройдет близко к Солнцу
Gergitek/Shutterstock/FOTODOM

13 января 2026 года Международный астрономический союз официально подтвердил открытие первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). О ее происхождении, перспективах наблюдений и возможной опасности для Земли рассказал эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Комету обнаружили 13 января в обсерватории AMACS1 в пустыне Атакама (Чили) в рамках астрономической программы MAPS, нацеленной на поиск околоземных объектов. Для этого использовалась технология синтетического трекинга — компьютерный анализ серии снимков, позволяющий «собрать» слабый сигнал от очень тусклых и быстро движущихся тел. Благодаря этому C/2026 A1 удалось зафиксировать на рекордном расстоянии от Солнца — около 307 млн км.

По словам Бурмистрова, комета относится к редкому классу околосолнечных, или «солнцецарапающих», комет. Большинство таких объектов входит в семейство Крейца и считается фрагментами одной гигантской кометы, разрушившейся много веков назад. Расчёты показывают, что C/2026 A1 может быть связана с так называемой Великой кометой 1106 года, которую средневековые хроники описывали как «белую звезду, пересекавшую всё небо».

Орбита кометы ретроградная — она движется вокруг Солнца в направлении, противоположном планетам, — с наклоном около 144,5° и эксцентриситетом, близким к единице. Это означает крайне вытянутую, почти параболическую траекторию, типичную для комет Крейца. Впрочем, окончательно подтвердить её родство с древними объектами сложно: исторические источники не содержат точных орбитальных данных.

Перигелий C/2026 A1 ожидается 4 апреля 2026 года. В этот момент комета пройдет всего в 811,5 тыс. км от поверхности Солнца. Такая близость почти гарантирует разрушение ядра из-за экстремальной температуры и мощных приливных сил. Однако в редких случаях кометы выживают — как это произошло с Икея–Секи в 1965 году и Лавджоя в 2011-м. Если C/2026 A1 окажется достаточно прочной, она может стать очень яркой и сформировать длинный хвост.

Уже сейчас наблюдения показывают наличие зеленой комы и хвоста. По предварительным оценкам, диаметр ядра может достигать 2,4 км — это крупный размер для комет данного семейства. Основные наблюдения будут вестись с помощью космических коронографов, в том числе на борту аппаратов SOHO и Solar Orbiter, которые блокируют ослепляющий свет Солнца и позволяют изучать объекты вблизи его короны.

Несмотря на драматичность предстоящего сближения с Солнцем, угрозы для Земли нет. Минимальное расстояние между кометой и нашей планетой 6 апреля 2026 года превысит 143 млн км. По словам эксперта, шансы увидеть ее невооруженным глазом невелики, хотя в лучшем случае яркость может достичь −1 звездной величины. Наиболее благоприятные условия для наблюдений сложатся в середине апреля в Южном полушарии.

Ранее впервые был обнаружен новый тип черных дыр.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!