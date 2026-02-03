Ученый рассказал, как увидеть первую в 2026 году комету

13 января 2026 года Международный астрономический союз официально подтвердил открытие первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). О ее происхождении, перспективах наблюдений и возможной опасности для Земли рассказал эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Комету обнаружили 13 января в обсерватории AMACS1 в пустыне Атакама (Чили) в рамках астрономической программы MAPS, нацеленной на поиск околоземных объектов. Для этого использовалась технология синтетического трекинга — компьютерный анализ серии снимков, позволяющий «собрать» слабый сигнал от очень тусклых и быстро движущихся тел. Благодаря этому C/2026 A1 удалось зафиксировать на рекордном расстоянии от Солнца — около 307 млн км.

По словам Бурмистрова, комета относится к редкому классу околосолнечных, или «солнцецарапающих», комет. Большинство таких объектов входит в семейство Крейца и считается фрагментами одной гигантской кометы, разрушившейся много веков назад. Расчёты показывают, что C/2026 A1 может быть связана с так называемой Великой кометой 1106 года, которую средневековые хроники описывали как «белую звезду, пересекавшую всё небо».

Орбита кометы ретроградная — она движется вокруг Солнца в направлении, противоположном планетам, — с наклоном около 144,5° и эксцентриситетом, близким к единице. Это означает крайне вытянутую, почти параболическую траекторию, типичную для комет Крейца. Впрочем, окончательно подтвердить её родство с древними объектами сложно: исторические источники не содержат точных орбитальных данных.

Перигелий C/2026 A1 ожидается 4 апреля 2026 года. В этот момент комета пройдет всего в 811,5 тыс. км от поверхности Солнца. Такая близость почти гарантирует разрушение ядра из-за экстремальной температуры и мощных приливных сил. Однако в редких случаях кометы выживают — как это произошло с Икея–Секи в 1965 году и Лавджоя в 2011-м. Если C/2026 A1 окажется достаточно прочной, она может стать очень яркой и сформировать длинный хвост.

Уже сейчас наблюдения показывают наличие зеленой комы и хвоста. По предварительным оценкам, диаметр ядра может достигать 2,4 км — это крупный размер для комет данного семейства. Основные наблюдения будут вестись с помощью космических коронографов, в том числе на борту аппаратов SOHO и Solar Orbiter, которые блокируют ослепляющий свет Солнца и позволяют изучать объекты вблизи его короны.

Несмотря на драматичность предстоящего сближения с Солнцем, угрозы для Земли нет. Минимальное расстояние между кометой и нашей планетой 6 апреля 2026 года превысит 143 млн км. По словам эксперта, шансы увидеть ее невооруженным глазом невелики, хотя в лучшем случае яркость может достичь −1 звездной величины. Наиболее благоприятные условия для наблюдений сложатся в середине апреля в Южном полушарии.

