Пьяная сахалинка залезла к другу через балкон и украла деньги

На Сахалине пьяная девушка обворовала друга, забравшись в квартиру через балкон
Жительница Сахалина гостила у знакомого и украла у него деньги, забравшись в квартиру через балкон. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным полиции, 22-летняя жительница Южно-Сахалинска отдыхала в компании приятеля, пара распивала спиртное. Во время застолья хозяин рассказал, что у него дома хранится значительная сумма денег.

После того как мужчина проводил гостью и лег спать, она решила вернуться. Обнаружив, что дверь заперта, девушка забралась в квартиру через балкон, нашла кошелек и похитила 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Тверской области 51-летний мужчина украл у 71-летней женщины украшения и спрятал их в носок. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Благовещенске юноша ограбил чужую машину и заснул.
 
