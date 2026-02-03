Назван досуг, замедляющий снижение памяти у пожилых людей

Регулярное участие в жизни внуков может приносить пользу не только семьям, но и самим бабушкам и дедушкам. К такому выводу пришли исследователи из Тилбургского университета, обнаружившие связь между уходом за внуками и более медленным снижением когнитивных функций у пожилых людей. Работа опубликована в журнале Psychology and Aging.

Ученые проанализировали данные почти 3 тысяч британцев старше 50 лет, собранные в рамках Английского лонгитюдного исследования старения. В период с 2016 по 2022 год участники неоднократно заполняли опросники о том, помогают ли они в уходе за внуками и в какой форме, а также проходили когнитивные тесты, оценивающие память и речевые способности.

Анализ показал, что бабушки и дедушки, которые участвовали в заботе о внуках, в среднем демонстрировали более высокие показатели вербальной беглости и эпизодической памяти по сравнению с теми, кто не был вовлечен в жизнь младших поколений. Особенно заметный эффект был выявлен у бабушек: у них когнитивные функции снижались медленнее на протяжении наблюдаемого периода.

Интересно, что частота помощи — регулярная или эпизодическая — не играла решающей роли. Даже умеренное участие в уходе за внуками оказывалось связано с положительным эффектом. По словам авторов, важнее сам факт вовлеченности, а не количество потраченного времени или конкретные виды активности.

Исследователи также отмечают, что пожилые люди с более высоким исходным уровнем когнитивных функций чаще брали на себя активную роль: играли с внуками, помогали им с учебой и в целом участвовали в большем числе совместных занятий.

Тем не менее, даже с учетом этого фактора результаты указывают на потенциальную пользу межпоколенческого взаимодействия. Авторы подчеркнули, что решающее значение может иметь контекст ухода: добровольность, поддержка со стороны семьи и отсутствие чувства перегруженности. В стрессовых условиях или при ощущении принуждения эффект может быть иным.

По мнению ученых, полученные данные дополняют растущее число исследований, показывающих, что социальная активность и вовлеченность в значимые отношения могут играть важную роль в поддержании когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

