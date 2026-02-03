Кроссовки двух брендов из магазинов в России оказались подделкой

Mash: кроссовки Nike и Adidas из магазинов в России оказались подделкой

Сотни кроссовок брендов Nike и Adidas, продающиеся в российских магазинах, оказались репликами. Об этом пишет Mash.

Утверждается, что независимые оценщики из «Бюро судебной экспертизы и оценки» проверили 1300 пар обуви из торговых центров Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда и Челябинска. Все проверенная обувь названных марок оказалась подделкой.

Уточняется, что тесты провели после жалоб покупателей, которые судятся с продавцами из-за некачественных кроссовок. По словам экспертов, таких обращений за год стало в разы больше.

15 января предприниматель, специалист по е-com, генеральный директор компании-импортера «Деливери» Дмитрий Сидоркин рассказал, что в последнее время риск приобрести поддельный товар на маркетплейсах значительно вырос. Избежать ошибки поможет тщательная проверка продавца при поиске и самого товара при получении заказа.

