В России в продажу поступила новая Lada Vesta, работающая на бензине и метане

В России стартовали продажи модифицированной модели Lada Vesta, работающей на двух видах топлива. Стоимость машины с господдержкой начинается от 1,5 млн рублей, сообщила пресс-служба компании «АвтоВАЗ».

Модернизированная модель двухтопливного седана Lada Vesta CNG представлена в четырех версиях: от базовой Comfort до максимально оснащенной Techno. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем в паре с механической коробкой передач. Кроме того, модель получила современное газобаллонное оборудование, работающее на метане.

Машина оборудована в том числе кондиционером, двумя подушками безопасности и дистанционным запуском двигателя. Полная заправка метаном обеспечивает пробег около 320 км. Запас хода на двух видах топлива превышает 1 тыс. км без дозаправки. Это позволяет сократить расходы на топливо в два-три раза, отметили в компании.

Согласно отчету аналитического агентства «Автостат», семейство Lada Granta возглавило список самых продаваемых автомобилей в России в 2025 году. В прошлом году россияне приобрели почти 147 тыс. автомобилей этой модели и собранных на ее платформе машин. На втором месте находится еще одна модель «АвтоВАЗа» — Lada Vesta. Самой популярной иномаркой в РФ остался кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 65,8 тыс. экземпляров.

