ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал он.

Гладков добавил, что по предварительной информации пострадавших нет.

Он также сообщал, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по частному дому в Белгороде.

3 февраля Гладков заявил, что обстановка в приграничных районах Белгородской области остается крайне напряженной из-за продолжающихся атак ВСУ. По его информации, в период с 1 января в результате продолжающихся обстрелов 21 мирный житель получили травмы, не совместимые с жизнью, 98 человек получили травмы, среди них шестеро детей. Гладков подчеркнул, что текущая ситуация, по его оценке, ухудшилась в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области с начала года более 90 человек пострадали из-за атак ВСУ.