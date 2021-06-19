Новосибирский депутат пострадал при крушении самолета в Кузбассе

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Член совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг пострадал при крушении самолета L-410 в Кузбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя районного парламента Владимира Самохина.

Депутат находился на борту самолета. По словам Самохина, он планировал совершить прыжок с парашютом.

«Все нормально, живой. Находится сейчас в больнице, он сломал ногу», — рассказал председатель районного парламента.

Он также добавил, что Фрилинг недавно также повредил ногу при неудачном приземлении после прыжка.

«Ему надо было один или два прыжка, до какого-то финиша дойти. Мы его все время отговариваем. Он у нас очень работящий, работоспособный, но на это дело «больной», — поделился Самохин.

Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. Как сообщили в прокуратуре, пилот воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом. L-410 принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.

Как сообщили местные власти, в результате произошедшего погибли четыре человека. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.