СМИ узнали о работе основателя американской ЧВК с украинским дроновым стартапом

Guardian: основатель ЧВК Blackwater работает с украинским дроновым стартапом
Jacquelyn Martin/AP

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс стал работать на украинский стартап по разработке программного обеспечения (ПО) для беспилотников Swarmer. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на источники.

«Swarmer, который позиционирует себя как проверенный в боях украинский стартап, специализирующийся на ПО для БПЛА, подал заявку на первичное публичное размещение акций и нанял на работу Принса», — сказано в публикации.

По данным издания, основатель Blackwater занял пост неисполнительного председателя совета директоров компании. Его задачей является привлечение инвестиций после размещения на бирже.

В своем письме к потенциальным инвесторам Принс заявил, что Swarmer — первая компания в области оборонных технологий, которая разрабатывает ПО для координации между беспилотниками и их «интеллектуального роения». В послании отмечается, что на Украине платформа Swarmer была развернута с апреля 2024 года. Там «она выполнила более 100 тыс. реальных миссий в условиях активных боевых действий, предоставляя информацию для программного обеспечения и моделей машинного обучения, которые в нее встроены», говорится в письме.

До этого сообщалось, что Принс захотел купить на Украине компании по производству дронов.

Ранее основатель ЧВК Blackwater оценил боеспособность российской армии.
 
