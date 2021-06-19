В Кузбассе разбился самолет. Погибли парашютисты и пилоты

В Кузбассе разбился двухмоторный самолет L-410, на борту были спортсмены-парашютисты. В результате крушения погибли девять человек, в том числе два пилота. Еще несколько пострадавших находятся в...