Число погибших при крушении самолета в Кузбассе возросло до девяти

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В результате крушения самолета Л-410 в Кузбассе погибли девять человек, сообщил глава регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Виктор Шемоханов в беседе с ТАСС.

«По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли», — рассказал Шемоханов.

По его словам, всего на борту воздушного судна находились 17 парашютистов, экипаж самолета состоял из двух человек.

Утром 19 мая самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. Как сообщили в прокуратуре, пилот воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом. Л-410 принадлежал ДОСААФ.

Ранее было опубликовано видео с места крушения.