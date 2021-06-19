Опубликовано видео с места крушения самолета Л-410 в Кемеровской области

Появились кадры с места крушения самолета Л-410 на аэродроме «Танай» в Кемеровской области.

На ролике видно, как обломки разрушенного воздушного судна лежат на земле. От лайнера идет дым, пожарные тушат пламя.

Утром 19 мая самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. По последним данным, в результате инцидента погибли 7 человек. В Западно-Сибирскую транспортной прокуратуре сообщили, что причиной крушения самолета Л-410 в Кузбассе стал отказ двигателя.

По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.