В оперштабе рассказали, с какими городами откроется авиасообщение

С 28 июня Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами мира — в оперштабе уточнили, в какие города вновь будут совершаться рейсы, передает РИА «Новости».

Это Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан. Большинство рейсов будет совершаться из Москвы и Санкт-Петербурга, также рейсы будут совершаться в Болгарию из некоторых других городов России.

«Бельгия по маршруту Москва — Брюссель 4 рейса в неделю; — Болгария по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург — Бургас, Екатеринбург — Варна, Минеральные Воды — Варна, Самара — Бургас, Ростов-на-Дону — Варна, Ростов-на-Дону — Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте», — рассказали в оперштабе.

С Ирландией авиасообщение будет возобновлено по маршруту Москва — Дублин с частотой два рейса в неделю. В Италию можно будет попасть из Москвы в Рим и в Милан — по четыре рейса в неделю, а из Москвы в Венецию и Неаполь — по два рейса в неделю.

В Вашингтон и Нью-Йорк будут летать два рейса в неделю, а в Иорданию — в Амман и Акабу — также по два рейса в неделю.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с рядом стран с 28 июня.