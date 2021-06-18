Власти Ялты заявили о «колоссальном» ущербе от подтоплений

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что городу, который 18 июня накрыл циклон, нанесен значительный ущерб. Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.

«Ущерб городу нанесен колоссальный. Работаем по каждому направлению. Ситуация сложная — полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра. Срок — до обеда!», — сказала она.

Также Павленко отметила, что постепенно восстанавливается работа общественного транспорта, а с вечера на улицах города начинает работать спецтехника.

«В силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков <…>, просьба ко всем — ограничить передвижение на личном транспорте и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома. Тем более что с наступлением темноты полностью восстановить уличное освещение сегодня будет невозможно», — подчеркнула она.

«Уже эвакуировали 281 человека, 49 из них — дети. Расселили в гостиницы и санатории», — написала глава города.

Ранее в Феодосии и Кировском районе Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней.

До этого сообщалось, что в результате подтопления Ялты сильными ливнями погиб один человек.

Ливни подтопили в Крыму более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.