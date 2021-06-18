В Туле вводится обязательная вакцинация для людей из групп риска

В Туле и нескольких регионах страны будет введена обязательная вакцинация людей из групп риска против коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Новый инструмент — обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится», — рассказала главный санитарный врач России на заседании ЦИК.

По ее словам, при необходимости власти будут вынуждены вводить эту норму и в других субъектах.

Также Попова отметила, что появление новых штаммов коронавируса не меняет сути эпидемиологического процесса: передача вируса по-прежнему происходит воздушно-капельным путем, эта инфекция остается респираторной (вирусное заболевание верхних дыхательных путей), поэтому «комплекс мероприятий по прерыванию вируса от человека к человеку остается актуальным».

Ранее Анна Попова прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы населения.

По всей России 18 июня подтвердились 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. 14,3% заразившихся не имели симптомов. За все время в стране зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений.