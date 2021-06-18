В Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых сфер

В Ленинградской области вводится обязательная вакцинация для сотрудников в сфере ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, образования и энергетики. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

Вакцинацию должны будут пройти работники сферы торговли, транспорта, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, а также многофункциональных центров.

«Обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», — говорится в документе.

Ранее подобная мера была принята в Москве и Подмосковье, Сахалинской области и на Кузбассе. В этих регионах была введена обязательная вакцинация для персонала сфер здравоохранения, образования, торговли, коммунальных услуг, питания, общественного транспорта, а также муниципальных и государственных служб.

В Башкирии решили ввести ограничения для тех, кто еще не переболел и не вакцинировался: они не смогут приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях.