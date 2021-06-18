Российские специалисты начали оценку ситуации с коронавирусом в Турции: за первый день они осмотрели аэропорт и несколько отелей, а также встретились с представителями национального здравоохранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилета», — говорится в сообщении.

На встрече с представителями турецкого здравоохранения была показана презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оборудованию больниц и динамике коронавируса.

Российские специалисты прибыли в Турцию 17 июня. В состав делегации вошли представители Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, а также Ростуризма и подведомственного учреждения Минздрава России.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.