Губернатора Калужской области госпитализировали с коронавирусом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша был госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Нахожусь в Калуге, в больнице в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение», — рассказал он.

По словам губернатора, болезнь проходит у него в легкой форме, и сейчас он нормально себя чувствует. На это, считает он, положительно повлияла своевременная вакцинация, которую прошли он и его близкие, что позволило им не заразиться.

В заключение Шапша призвал жителей Калужской области «не откладывать» вакцинацию.

Ранее заболел коронавирусом глава Республики Коми Владимир Уйба, который также прошел вакцинацию. Он был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу.

Как объяснил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, некоторые вакцинировавшиеся могут заболеть коронавирусом из-за особенностей иммунной системы и индивидуальных особенностей организма. По его словам, стандартная дозировка вакцины может быть для некоторых недостаточной или наоборот, избыточной.