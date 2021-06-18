В Госдуме предложили ввести новый запрет для причастных к экстремизму

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить людям, причастным к экстремизму, совершать пожертвования в избирательные фонды, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Законодатель отметил в обращении, что, согласно последним поправкам в избирательное законодательство, граждане, участвовавшие в деятельности экстремистских организаций, не могут быть избранными на сроки от трех до пяти лет. Тем не менее, данные лица по-прежнему имеют право делать пожертвования в адрес других кандидатов или избирательных объединений.

Федоров предложил ограничивать право причастных к экстремизму на совершение пожертвований в соответствии с п. 3.6 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Сегодня делать пожертвования в избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений не имеют права граждане до 18 лет, иностранные граждане, иностранные государства и организации, лица без гражданства, анонимные жертвователи, НКО и СМИ, выполняющие функцию иностранного агента.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах.