В Хабаровском крае родившим тройню мамам пообещали квартиры

Женщины Хабаровского края, родившие тройню или больше детей, получат квартиры, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«В Хабаровском крае мамы, родившие тройню (или даже больше детей одновременно) теперь будут обеспечиваться жильем за счёт краевого бюджета» — написал он.

Он уточнил, что соответствующее постановление он подписал накануне, а «сегодня с большим трепетом и теплотой в сердце» лично поздравил первую маму тройни и вручил ей гарантийное письмо на покупку квартиры.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести запрет на алкоголь для женщин детородного возраста.