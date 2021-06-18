Медведь напал на военного на авиабазе в Японии

Медведь проник на территорию авиабазы Окадама воздушных Сил самообороны Японии в Саппоро, сообщает ТАСС.

Отмечается, что, попав на территорию базы, зверь напал на одного из военнослужащих. После обнаружения медведя на базе соседний аэропорт Окадама был закрыт.

По данным японских СМИ, ранее в пятницу медведь напал на пожилых мужчину и женщину возраста 70 и 80 лет, которые проживают в Саппоро. Они были доставлены в больницу с ранениями.

Ранее сообщалось, что медведь убил охотника из Хабаровского края.