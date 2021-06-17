«Ситимобил» рассказал, как будет проводиться вакцинация иностранных таксистов в России

Агрегатор такси «Ситимобил» сообщил «Газете.Ru», что иностранные граждане могут вакцинироваться при наличии необходимых документов: паспорта, полиса ОМС, регистрации.

По словам пресс-службы, ОМС должен быть у всех водителей, чтобы в случае необходимости получить медицинскую помощь. По полису вакцинация бесплатная. У водителей-иностранцев он тоже должен быть.

«Газета.Ru» направила запрос в Минздрав, на момент написания новости ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водителей такси и автобусов, которые не получили вакцину от коронавируса, с 15 июля не будут допускать к работе.

По словам вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, до 15 июля водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию.

Он также добавил, что совместно с ГИБДД на блокпостах будут проверять водителей на наличие ковид-паспорта. С 16 июня каждому водителю такси будут вручать уведомления о том, что нужно привиться.

Ранее Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.