«Ситимобил» рассказал, как будет проводиться вакцинация иностранных таксистов в России
Агрегатор такси «Ситимобил» сообщил «Газете.Ru», что иностранные граждане могут вакцинироваться при наличии необходимых документов: паспорта, полиса ОМС, регистрации.
По словам пресс-службы, ОМС должен быть у всех водителей, чтобы в случае необходимости получить медицинскую помощь. По полису вакцинация бесплатная. У водителей-иностранцев он тоже должен быть.
«Газета.Ru» направила запрос в Минздрав, на момент написания новости ответа не поступило.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье водителей такси и автобусов, которые не получили вакцину от коронавируса, с 15 июля не будут допускать к работе.
По словам вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, до 15 июля водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию.
Он также добавил, что совместно с ГИБДД на блокпостах будут проверять водителей на наличие ковид-паспорта. С 16 июня каждому водителю такси будут вручать уведомления о том, что нужно привиться.
Ранее Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.