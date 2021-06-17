В России выявили более 14 тысяч мутаций коронавируса

Более 14 тыс. мутаций коронавируса было зафиксировано в России с июня прошлого года. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Мы в настоящий момент наблюдаем более 14 тыс. мутаций <…> То есть количество вариантов просто колоссально», — сказал он.

Однако, по его словам, в большинстве случаев подобные изменения коронавируса не приводят к изменениям его свойств. Повышенная циркуляция новых, более заразных штаммов, считает он, связана с нарушением ограничений на территории страны.

«Если бы соблюдались все те меры предосторожности, которые были прописаны еще полтора года назад без каких-либо изменений или послаблений, мы бы не видели сейчас дополнительных всплесков заболеваемости», — подчеркнул Максютов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что изначально по миру распространялся один вид коронавируса, но из-за произошедших мутаций к настоящему моменту появились множество более агрессивных вариаций.

За последние сутки в России было выявлено 14 057 случаев коронавируса. Лидерами по количеству заболевших стали Москва (6 195), Московская область (1 208), Санкт-Петербург (946). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком (6) и Чукотском (4) автономных округах.