Свищева выдвинули в президенты Объединенной федерации лыжных видов спорта

Дегтярев заявил о выдвижении Свищева на пост главы Федерации лыжных видов спорта

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост главы Объединенной лыжной федерации России.

«Дмитрий Свищев единогласно выдвинут в президенты на Объединенную федерацию лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана в ближайшее время на базе Федерации лыжных гонок России», — написал Дегтярев.

Свищев — первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России и вице-президент Федерации фристайла России. 23 марта стало известно, что он сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее чемпион Олимпиады заявил, что не видит смысла в объединении лыжных федераций.