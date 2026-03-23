Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Тихановская рассказала о «контроле» России над Белоруссией

Reuters

Россия якобы принимает участие в руководстве Белоруссией, а в последнее время контроль Москвы над Минском только «укрепился». Об этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Оппозиционерка отметила, что «единственная сфера», в которой Лукашенко может проявлять автономность, — это якобы «репрессии». А все остальное — либо совместная работа с Россией, либо прямое российское руководство, считает она.

«Все остальное — либо совместная с РФ работа, либо российское руководство. Размещение в Беларуси ядерного оружия и «Орешника» укрепило контроль России над Беларусью. Мы также видим приход российских бизнесов, ведутся разговоры о строительстве второй российской АЭС. Все это предохранители, чтобы усложнить избавление от российского присутствия в Беларуси», — отметила оппозиционерка.

По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «не хочет» отдаляться от президента России Владимира Путина, так как у них, с точки зрения оппозиционерки, «симбиотическая дружба», и она «нужны друг другу».

Также в интервью Тихановская сказала, что Белоруссия и Украина являются «естественными союзниками», а их общим противником является «идеология русского мира». Поэтому она отметила, что странам «важно действовать вместе».

В феврале в интервью «РБК-Украина» Тихановская отметила, что белорусская оппозиция надеется на появление возможности «отвоевать» страну. Также она заявила, что вопрос Белоруссии должен быть частью «большой сделки» по урегулированию украинского кризиса.

18 февраля Украина ввела санкции против Лукашенко. СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот шаг с Тихановской. Кроме того, на встрече в конце января Зеленский пообещал ей помогать белорусской оппозиции.

Ранее Лукашенко заявил, что США не хотят отрывать Белоруссию от России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!