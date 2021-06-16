Семья осужденного в России американца надеется на его освобождение после саммита в Женеве

Родители гражданина США Тревора Рида, осужденного за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы, рассчитывают, что после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве их сын будет освобожден. Об этом сообщает Fox News.

«Мы надеемся, что они придут к каким-то договоренностям, будь то досрочное освобождение Тревора или обмен заключенными. На самом деле, мы не знаем, какие будут возможности. Нам все равно, как это произойдет. Мы просто хотим, чтобы он вернулся домой», — сообщила изданию мать Рида.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил в интервью NBC, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.