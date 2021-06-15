Женевский бар добавил в меню коктейль в честь саммита Россия-США

Бар в Женеве Bottle Brothers представил коктейль в честь саммита России и США, который пройдет 16 июня. Об этом пишет РИА «Новости».

«Саммит для Женевы имеет историческое значение и очень важен для города. Таких встреч тут не было с 1985 года. Так что мы решили создать коктейль, чтобы отметить это событие», — сказал старший бармен.

По его словам, коктейль называется Summit Cinémа. В нем представлены русские напитки — кисель и компот, а за основу взята водка. Американскую сторону в коктейле олицетворяют клюква и карамелизированный попкорн.

Бармен подчеркнул, что попкорн показывает, что весь мир будет следить за встречей как за остросюжетным кино.

Ранее президент США Джо Байден ответил на вопрос о своей готовности к предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.