Бизнесмен Лебедев установил антирекорд посещения британского парламента

Guardian: бизнесмен Лебедев посетил лишь семь заседаний палаты лордов за 4 года
Бизнесмен Евгений Лебедев и бывший игрок в крикет Иэн Ботам признаны самыми неактивными членами палаты лордов британского парламента. Об этом свидетельствуют подсчеты издания The Guardian.

По данным газеты, процент посещаемости заседаний палаты этими двумя пэрами за последние четыре года составил всего 1,12%. Действующие правила требуют от членов Палаты лордов посещения хотя бы одного заседания в год. За четыре года Лебедев и Ботам появились в Вестминстерском дворце, где заседает парламент, всего по семь раз.

Оба были введены в состав Палаты лордов во время премьерства Бориса Джонсона (2019-2022). Лебедев получил титул барона Хэмптонского и Сибирского, а Ботам — барона Рейвенсвортского (в честь своей родной деревни в Северном Йоркшире).

Евгений Лебедев родился в Москве в 1980 году. Он стал пожизненным пэром и получил право заседать в Палате лордов в ноябре 2020 года. Владелец Lebedev Holdings, издающей британские газеты The Independent и Evening Standard, и сын предпринимателя Александра Лебедева, бывшего сотрудника КГБ СССР, не представляет ни одну из политических партий.

