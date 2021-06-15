В Москве на тиктокеров завели уголовное дело из-за видео с иконой

Следователи возбудили уголовное дело о надругательстве над православной иконой против группы молодых людей, записавших видео для TikTok на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.

На кадрах видно, как девушка стоит на четвереньках, а два молодых человека рядом с ней пьют водку. Один из них одет в тельняшку, на другом — пиджак и полицейская фуражка. Герои видео использовали в качестве реквизита икону. Во время перформанса к ним подошел мужчина, возмущенный использованием святыни, и между ними начался конфликт.

По данным следствия, 11 июня группа лиц, с целью надругательства над православной иконой, совершали публичные действия, «выражающие неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 148 УК РФ — лишение свободы, сроком на один год.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, заключила Иванова.

В феврале текущего года было заведено уголовное дело против тиктокера из Волгограда, танцевавшего у Мамаева кургана.