Мясников предсказал четвертую волну коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о четвертой волне коронавируса. Об этом пишет NEWS.ru.

По его словам, нынешняя наблюдаемая третья волна была давно предсказана. Тем не менее, она сдвинулась с мая на июнь-июль.

«Могу сразу сказать, что следующая волна будет в ноябре — так уж течет коронавирус, и течет он везде — в Европе, Америке», — сказал Мясников.

По словам специалиста, в России волна начинается позже на два-три месяца по сравнению с Западом. Врач подчеркнул, что новая вспышка будет осложняться сезонными заболеваниями.

Ранее в Минздраве рассказали о мутациях коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».