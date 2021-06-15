В Рязани задержана главврач больницы, где произошел пожар

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ГУ МЧС России по Рязанской области

Правоохранительные органы задержали главного врача Рязанской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Людмилу Сорокину, где в ночь на 9 июня произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телефонный разговор с врачом.

«Я задержана. [Сейчас нахожусь] в Следственном комитете», — рассказала Сорокина.

Ранее стало известно, что пациентка с коронавирусом, пострадавшая при пожаре в рязанской больнице, скончалась.

Пожар в больнице имени Н. А. Семашко произошел в ночь на 9 июня в реанимационном отделении, где на лечении находились пациенты с осложнениями от коронавируса. Сообщалось, что в результате пожара погибли три человека, девять пострадали.

Среди пострадавших оказались три медицинские работницы. Одной из них, получившей ожоги наибольшей площади, была накануне проведена операция в Москве, ее состояние удовлетворительное. Две ее коллеги ​выписаны из ОКБ и проходят лечение на дому.