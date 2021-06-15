Минобрнауки разрешило московским вузам провести сессию удаленно

Министерство науки и высшего образования России разрешило московским вузам провести сессию удаленно с 15 по 19 июня в связи с ужесточением ограничений по коронавирусной инфекции, соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что руководители учреждений несут личную ответственность за исполнение требований об определении численности сотрудников, которые могут обеспечить «бесперебойное и безопасное функционирование организаций».

Кроме того, они должны проконтролировать соблюдение эпидемиологических мер безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее Минобрнауки России рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на удаленное обучение.

С 15 до 20 июня в Москве продлятся нерабочие дни, при этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.