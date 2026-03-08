Подарок сестры на удачу принес россиянке 5 млн рублей в лотерее

Жительница Костромской области выиграла пять миллионов рублей в лотерее после того, как получила в подарок талисман на удачу в виде четырехлистного клевера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

В компании рассказали, что Вероника из Костромской области узнала о «Национальной Лотерее» всего несколько месяцев назад и уже стала суперпобедительницей. Она выиграла пять миллионов рублей в онлайн-лотерее.

Сама победительница сообщила, что накануне розыгрыша у нее было ощущение, что должно произойти что-то хорошее. При этом, по ее словам, никаких «денежных предвестников», о которых часто говорят в народе, она не замечала.

Она также рассказала, что недавно сестра подарила ей талисман на удачу — четырехлистный клевер. По словам женщины, она повесила его на сережку и носила эту подвеску в течение последних нескольких месяцев.

До этого житель штата Огайо в США сорвал джекпот в размере $3,5 млн после 22 лет игры с одними и теми же лотерейными числами. Как сообщили представители лотереи штата, мужчина из города Акрон на протяжении более двух десятилетий участвовал в розыгрышах Classic Lotto, неизменно выбирая комбинацию 6-8-16-20-26-45. По его словам, за это время он неоднократно выигрывал небольшие суммы, однако не менял набор чисел, поскольку считал себя упрямым и верил в удачу.

Ранее в США медсестра стала богаче на $130 тысяч благодаря прерванному сну.