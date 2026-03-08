Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Подарок сестры на удачу принес россиянке 5 млн рублей в лотерее

РИА Новости: жительница Костромской области выиграла 5 млн благодаря талисману
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Костромской области выиграла пять миллионов рублей в лотерее после того, как получила в подарок талисман на удачу в виде четырехлистного клевера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», организованных Минфином России.

В компании рассказали, что Вероника из Костромской области узнала о «Национальной Лотерее» всего несколько месяцев назад и уже стала суперпобедительницей. Она выиграла пять миллионов рублей в онлайн-лотерее.

Сама победительница сообщила, что накануне розыгрыша у нее было ощущение, что должно произойти что-то хорошее. При этом, по ее словам, никаких «денежных предвестников», о которых часто говорят в народе, она не замечала.

Она также рассказала, что недавно сестра подарила ей талисман на удачу — четырехлистный клевер. По словам женщины, она повесила его на сережку и носила эту подвеску в течение последних нескольких месяцев.

До этого житель штата Огайо в США сорвал джекпот в размере $3,5 млн после 22 лет игры с одними и теми же лотерейными числами. Как сообщили представители лотереи штата, мужчина из города Акрон на протяжении более двух десятилетий участвовал в розыгрышах Classic Lotto, неизменно выбирая комбинацию 6-8-16-20-26-45. По его словам, за это время он неоднократно выигрывал небольшие суммы, однако не менял набор чисел, поскольку считал себя упрямым и верил в удачу.

Ранее в США медсестра стала богаче на $130 тысяч благодаря прерванному сну.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!