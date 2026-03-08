Войну Трампа в Иране назвали «унижением» вице-президента Вэнса

Война США в Иране обернулась унижением для вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Такую оценку дает издание The Atlantic.

Отмечается, что во время предвыборной кампании 2024 года политик обещал, что Вашингтон не станет воевать с Ираном. Однако после того, как президент Дональд Трамп развязал конфликт на Ближнем Востоке, слова Вэнса выглядят фарсом, говорится в тексте.

The Atlantic пишет, что обычно активный аккаунт вице-президента США в соцсети Х замолчал после начала ударов по Ирану. Кроме того, Вэнс отсутствовал в момент, когда Трамп руководил первой атакой.

«Это лишь последний пример заметной тенденции: в администрации Трампа мнение Вэнса приобретает все меньшее значение», — констатируют авторы.

До этого газета Financial Times писала, что молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса с момента начала военной операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне и спровоцировало вопросы о возможном расколе в их отношениях с главой Белого дома.

Ранее страна НАТО отвергла слова Рютте о широкой поддержке действий США в Иране.