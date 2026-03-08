Ван И жестко ответил на вероятность отделения Тайваня от Китая

Тайвань не был и не станет государством, любые попытки создать «два Китая» будут обречены на провал. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Тайвань с древнейших времен является частью территории Китая. Никогда в прошлом, настоящем и будущем не может стать каким-то государством», — заявил он.

Ван И отметил, что возвращение Тайваня в состав Китая связано с победой «китайского народа в войне с японскими захватчиками», а также является «плодом победы во Второй мировой войне». При этом дипломат указал на документы, подтверждающие это — Акт капитуляции Японии, а также Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, которые твердо закрепили статус Тайваня.

До этого в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва сообщили, что Пекин будет бороться с силами, выступающими за независимость Тайваня, и наносить по ним «решительные удары».

Китай рассматривает Тайвань как свою «мятежную провинцию» и настаивает на неизбежности воссоединения, не исключая применения силы. Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит учения вокруг острова, отрабатывая удары и блокаду портов, что является предупреждением для Тайбэя и внешних сил.

