Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

МИД Ирана обратился к ФИФА и МОК после разрушений стадиона «Азади»

МИД Ирана показал разрушенный ударами стадион «Азади» в Тегеране
IRIMFA_SPOX/X

Министерство иностранных дел Ирана опубликовало в социальной сети X фотографии разрушенного после бомбардировок стадиона Azadi Stadium в Тегеране.

Пресс-секретарь иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что спортивный комплекс «Азади» в Тегеране стал целью США. Он отметил, что президент этой страны получил от FIFA премию мира, и задался вопросом, последует ли какая-либо реакция со стороны ФИФА или International Olympic Committee.

До этого президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил, что национальная команда может отказаться от участия в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Ирана уже квалифицировалась на него и попала в группу G, где должна сыграть с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 сборных.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Федерация футбола США поддержала участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!