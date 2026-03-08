МИД Ирана обратился к ФИФА и МОК после разрушений стадиона «Азади»

Министерство иностранных дел Ирана опубликовало в социальной сети X фотографии разрушенного после бомбардировок стадиона Azadi Stadium в Тегеране.

Пресс-секретарь иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что спортивный комплекс «Азади» в Тегеране стал целью США. Он отметил, что президент этой страны получил от FIFA премию мира, и задался вопросом, последует ли какая-либо реакция со стороны ФИФА или International Olympic Committee.

До этого президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил, что национальная команда может отказаться от участия в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Ирана уже квалифицировалась на него и попала в группу G, где должна сыграть с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 сборных.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Федерация футбола США поддержала участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года.