Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Пожар произошел в здании соцобеспечения Кувейта после прилета

Press TV: в Эль-Кувейте после удара загорелся небоскреб
SOCIAL MEDIA/via REUTERS

Пожар произошел в одном из небоскребов в столице Кувейта после удара. Об этом в мессенджере Telegram сообщил иранский телеканал Press TV.

В материале уточняется, что в загоревшемся здании в Эль-Кувейте расположен офис службы социального обеспечения страны.

Публикация дополнена кадрами с места происшествия. На них видно, что огонь распространился на верхних этажах небоскреба.

В ночь на 8 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских войск) заявил о нанесении ракетного удара по скоплению американских военных на базе США в Кувейте.

До этого беспилотники атаковали резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта. Воздушная гавань расположена в 15 км от центра столицы страны.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Ударам подверглись многие города Исламской Республики, в результате одного из них верховный лидер страны Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы. В ответ Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по территории еврейского государства и американским авиабазам в странах Ближнего Востока.

Ранее временный руководящий совет Ирана запретил наносить удары по соседним странам.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!