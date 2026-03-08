Пожар произошел в здании соцобеспечения Кувейта после прилета

Пожар произошел в одном из небоскребов в столице Кувейта после удара. Об этом в мессенджере Telegram сообщил иранский телеканал Press TV.

В материале уточняется, что в загоревшемся здании в Эль-Кувейте расположен офис службы социального обеспечения страны.

Публикация дополнена кадрами с места происшествия. На них видно, что огонь распространился на верхних этажах небоскреба.

В ночь на 8 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских войск) заявил о нанесении ракетного удара по скоплению американских военных на базе США в Кувейте.

До этого беспилотники атаковали резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта. Воздушная гавань расположена в 15 км от центра столицы страны.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Ударам подверглись многие города Исламской Республики, в результате одного из них верховный лидер страны Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы. В ответ Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по территории еврейского государства и американским авиабазам в странах Ближнего Востока.

Ранее временный руководящий совет Ирана запретил наносить удары по соседним странам.