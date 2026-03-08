Размер шрифта
В МИД РФ заявили, что Европу пугает прекращение поставок оружия США Украине

Мирошник: Европа не знает куда бежать, чтобы сохранить поставки оружия Украине
Виталий Белоусов/РИА Новости

Европейских лидеров пугает прекращение поставок оружия со стороны США Украине, и в этой ситуации они не знают, куда бежать. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать», — отметил дипломат.

По его словам, в Европе переживают, что США могут перенаправить ресурсы в зону своих интересов — на себя или на Ближний Восток, при этот отсутствие необходимых Киеву поставок оружия создаст серьезные проблемы для Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке пока не повлиял на поставки американского оружия Украине по инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Он отметил, что пока не получал сигналов от европейцев и американцев о проблемах с поставками дефицитных ракет PAC-3 к системам Patriot.

Ранее Зеленский заявил о готовности обменять украинское оружие на ракеты для Patriot.

 
