Украинский лидер Владимир Зеленский находится в панике из-за невозможности получить кредит на €90 миллиардов от Евросоюза. Такое мнение высказал журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, если Киев не получит этих денег к апрелю, то тогда средств у республики не хватит «ни на что». Не будет возможности содержать армию, управлять государством и платить зарплаты, утверждает журналист.

У Украины ничего не осталось, поэтому Зеленский «судорожно пытается получить эти деньги», заявил Христофору.

До этого Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса по новым санкциям против России и по выделению финансовой помощи Украине.

Зеленский заявил, что до сих пор нет продвижения по 20-му пакету санкций Евросоюза против России. По его словам, также отсутствует движение по пакету помощи Украине на €90 млрд, хотя в Европе признают, что эти средства для страны жизненно важны.

Ранее Зеленский отказался «дарить» России Донбасс.