Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали на площади 700 «квадратов»

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на территории нефтебазы в городе Армавире. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Пожар <...> локализован на площади 700 квадратных метров», — говорится в заявлении.

Всего к ликвидации пламени привлекли 120 специалистов и 38 единиц техники.

Огонь вспыхнул на территории нефтебазы в Армавире в ночь на 8 марта. Причиной послужила атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Изначально площадь пожара составила 200 квадратных метров, впоследствии она увеличилась на 500 квадратных метров. В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что никто из людей не пострадал.

По данным министерства обороны России, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 72 украинских дрона самолетного типа. В Астраханской области и Крыму сбили по 20 беспилотников, в Ростовской области — 14, в Белгородской области — восемь. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае, три — в Курской области, два — в Волгоградской области, один — над акваторией Азовского моря.

Ранее в Краснодарском крае загорелась подстанция после падения БПЛА.